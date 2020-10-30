У Португалії заборонили поїздки по країні

Уряд Португалії заборонило поїздки мешканцям по країні. Заборона буде діяти протягом п'яти днів.

Про це повідомляє Reuters.

"Контрольно-пропускні пункти встановлені по всій території Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки протягом п'ятиденної заборони на пересування", - йдеться в повідомленні.

Заборона на поїздки набирає чинності в п'ятницю, 30 жовтня, з метою стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість нових випадків захворювання в країні досягла рекордного рівня.

Переміщення між понад 300 муніципалітетами Португалії було заборонено, щоб знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих, але є винятки, зокрема для тих, хто їде на роботу.

Відзначимо, в Португалії зареєстровано порівняно невелика кількість підтверджених випадків захворювання з початку пандемії - 137 272 і 2468 смертей, але 30 жовтня кількість нових випадків досягло 4656, що є найвищим щоденним показником.

Нагадаємо, раніше у Португалії ввели режим надзвичайної ситуації. Він діяв до півночі 30 жовтня.

Крім того, у травні міністр закордонних справ Португалії Аугушту Сантуш Сілва заявив, що країна готова приймати туристів.