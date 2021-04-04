ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Португалія продовжила обмеження на подорожі до Іспанії

Новость на русском → Португалія, Неділя 04 квітня 2021 18:23
Португалія продовжила обмеження на подорожі до Іспанії Фото: Португалія продовжила обмеження щодо перетину кордону (Андрій Василюк)
Автор: Андрій Василюк

Португалія 4 квітня продовжила обмеження на подорожі сухопутним та морським транспортом до Іспанії, які мали закінчитися цими вихідними. Обмеження продовжили до 15 квітня для стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Обидві країни запровадили обмеження 28 січня.

Міністерство внутрішніх справ Португалії заявило, що обмеження діятимуть ще 11 днів. При цьому там зазначили, що заходи не заважають громадянам або жителям Португалії в'їжджати в країну.

Також звільняються від обмежень сезонні працівники, транспортні засоби, що перевозять важливі продуктові товари, та аварійні транспортні засоби.

Громадяни Великобританії, Бразилії та Південної Африки - де вперше були виявлені більш заразні варіанти коронавірусу, - або будь-яка країна з рівнем зараження понад 500 випадків на 100 000 людей мають пройти 14-денний карантин після перетину кордону сухопутним шляхом.

Португалія, яка за час пандемії повідомила про 780 322 випадки COVID-19 та 16 879 смертей, повільно знімає деякі карантинні обмеження після тримісячного загальнодержавного локдауну.

Нагадаємо, 4 квітня Греція повідомила про продовження обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня. Кількість нових випадків COVID-19 в країні продовжує зростати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала
Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів