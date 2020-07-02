У Португалії скасували матч-відкриття нового футбольного сезону

Матч за Суперкубок Португалії, в якому повинні були зіграти лісабонська "Бенфіка" і "Порту" з однойменного міста, скасований. Цей поєдинок традиційно передує старту нового футбольного сезону.

Про це Португальська футбольна федерація (FPF) повідомила на своєму офіційному сайті.

Крім того, фінал Кубка країни, в якому також повинні були зустрітися "Бенфіка" і "Порту", перенесли на 1 серпня. Вирішальний матч турніру відбудеться в місті Коїмбра за закритими дверима. Спочатку він повинен був пройти 24 травня, але був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавируса.

Рішення прийнято для того, щоб полегшити графік провідних португальських клубів, яким у вересні належить стартувати в єврокубкових турнірах наступного сезону.

На цей момент в чемпіонаті Португалії, який відновився на початку червня, зіграє ще п'ять турів. "Порту" лідирує з шестиочковою перевагою над "Бенфікою".

Нагадаємо, в столиці Португалії буде дограний нинішній сезон Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що УЄФА не має наміру переносити з Лісабону головний клубний турнір попри новий спалах коронавірусної інфекції.