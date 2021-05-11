У Португалії засудили інспекторів міграційної служби за вбивство українця в аеропорту
У Португалії 10 травня трьох інспекторів міграційної служби засудили до тюремного ув'язнення за вбивство українця Ігоря Гоменюка. Обвинувачених визнали винними у посяганні на фізичну недоторканність.
Про це повідомляють телеканал TVI.
Суд Лісабона встановив, що інспектори били українця, що знаходиться в наручниках, ногами і кийками, зламавши йому ребра і викликавши задуху.
Інспектори Дуарте Лаха і Луїс Сілва були засуджені до дев'яти років тюремного ув'язнення. Інспектор Бруно Соуза - до семи років ув'язнення.
Разом з тим суддя Руї Коельо, який розглядав справу про смерть українця, заявив, що обвинувачені не планували вчинити умисне вбивство.
Гоменюка затримали співробітники міграційної служби 10 березня 2020 року. Йому оголосили про заборону в'їзду до Португалії, попри наявність дозволу на роботу в Євросоюзі. 12 березня українця знайшли мертвим у камері для депортованих.
Отримавши результати судмедекспертизи, поліція затримала трьох підозрюваних, офіцерів міграційної служби.
У зв'язку зі скандалом з вбивством українця директор міграційної служби Португалії і його заступник подали у відставку.
Нагадаємо, раніше в польському місті Жори група людей жорстоко побила студента, який приїхав до Польщі з України.