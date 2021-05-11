У Португалії засудили інспекторів міграційної служби за вбивство українця в аеропорту

У Португалії 10 травня трьох інспекторів міграційної служби засудили до тюремного ув'язнення за вбивство українця Ігоря Гоменюка . Обвинувачених визнали винними у посяганні на фізичну недоторканність.

Про це повідомляють телеканал TVI .

Суд Лісабона встановив, що інспектори били українця, що знаходиться в наручниках, ногами і кийками, зламавши йому ребра і викликавши задуху.

Інспектори Дуарте Лаха і Луїс Сілва були засуджені до дев'яти років тюремного ув'язнення. Інспектор Бруно Соуза - до семи років ув'язнення.

Разом з тим суддя Руї Коельо, який розглядав справу про смерть українця, заявив, що обвинувачені не планували вчинити умисне вбивство.