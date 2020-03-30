У Португалії інспектори міграційної служби вбили українця

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Українця закували в наручники та побили, він помер від нападу епілепсії

Інспектори міграційної служби Португалії вбили українця, підозрюваним загрожує до 25 років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет місцевого телеканалу TVI24.

Повідомляється, що вбивство сталося в кімнаті медичної допомоги в аеропорту Лісабона. У злочині підозрюють інспекторів міграційної служби, які намагалися приховати обставини його смерті. Канал уточнює, що розтин показав, що українець перед смертю піддався тортурам.

На вбивство відреагувало посольство України в Португалії. Українська сторона звернулася в Міністерство закордонних справ Португалії з нотою про сприяння об'єктивному розслідуванню.

Як зазначив голова товариства українців в Португалії Павло Садоха, підозрюваним загрожує до 25 років позбавлення волі. За його словами, українцю відмовили у в'їзді до країни, а після вимог роз'яснити ситуацію на нього наділи наручники і залишили одного в кімнаті. До українця також застосовували фізичну силу, смерть настала від нападу епілепсії.

Нагадаємо, раніше в польському місті Жори група людей жорстоко побила студента, який приїхав до Польщі з України.