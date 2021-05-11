В Португалии осудили инспекторов миграционной службы за убийство украинца в аэропорту

В Португалии 10 мая трех инспекторов миграционной службы приговорили к тюремному заключению за убийство украинца Игоря Гоменюка . Обвиняемых признали виновными в посягательстве на физическую неприкосновенность.

Об этом сообщают телеканал TVI .

Вместе с тем судья Руи Коэльо, который рассматривал дело о смерти украинца, заявил, что обвиняемые не планировали совершить умышленное убийство.

Инспекторы Дуарте Лаха и Луис Силва были приговорены к девяти годам тюремного заключения. Инспектор Бруно Соуза - к семи годам заключения.

Суд Лиссабона установил, что инспекторы били украинца, находящегося в наручниках, ногами и дубинками, сломав ему ребра и вызвав удушье.

Гоменюка задержали сотрудники миграционной службы 10 марта 2020 года. Ему объявили о запрете въезда в Португалию, несмотря на наличие разрешения на работу в Евросоюзе. 12 марта украинца нашли мертвым в камере для депортируемых.

Получив результаты судмедэкспертизы, полиция задержала трех подозреваемых, офицеров миграционной службы.

В связи со скандалом с убийством украинца директор миграционной службы Португалии и его заместитель подали в отставку.

Напомним, ранее в польском городе Жоры группа людей жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины.