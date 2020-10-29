У порту "Південний" в контейнері з бананами знайшли кокаїн на 10 млн доларів

Прикордонники знайшли партію кокаїну на 10 млн доларів в контейнері з бананами на території морського порту "Південний". Наркотики доставив теплохід з Еквадору.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що кокаїн доставили на теплоході з вантажем бананів, який прибув до України з Еквадору. Зокрема, 45 брикетів з наркотиком були приховані у конструктивних порожнинах - вентиляційних люках одного з контейнерів.

"Всі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату. Загальна вага виявленого наркотику склала 50,8 кг", - йдеться в повідомленні.

Фото: партія кокаїну в порту "Південний" (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну. За даними поліції, вони можуть бути причетними до контрабанди наркотиків з Перу.

А у вересні було вилучено рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн доларів. Кокаїн також доставляли з вантажем бананів з Еквадору.