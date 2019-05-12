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В ОАЕ спростували інформацію про вибухи в порту Фуджейра

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 15:11
В ОАЕ спростували інформацію про вибухи в порту Фуджейра
Фото: порт Фуджейра (з відкритих джерел)

Операції в порту проходять у звичайному режимі

Медіа-офіс еміратського порту Фуджейра спростував інформацію ЗМІ про те, що сьогодні вранці, 12 травня, там пролунали вибухи на нафтових танкерах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Emirates News Agency.

Зазначається, що операції в порту проходять в звичайному режимі.

Раніше місцеві ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що порту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах сьогодні рано вранці сталося кілька вибухів.

За словами джерел, в порту сталася пожежа на декількох нафтових танкерах. Кількість перевізників, які охопив вогонь, варіюється від семи до десяти, повідомляли джерела.

РБК-Україна писало, що у Нігері в результаті вибуху бензовозу загинули 55 осіб. Біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей перекинулася автоцистерна з бензином, місцеві жителі почали набирати паливо, яке виливалося з цистерни, але вона через кілька хвилин вибухнула.

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