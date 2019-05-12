У порту Фуджейра в ОАЕ сталося кілька вибухів

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За попередньою інформацією, в порту загорілися від семи до десяти танкерів

В порту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) сьогодні, 12 травня, рано вранці сталося кілька вибухів. Про це заявили джерела в Перській затоці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Mayadeen.

Крім того, цю ж інформацію підтвердили агентству Tansim неназвані співрозмовники.

За словами останніх, в порту сталася пожежа на декількох нафтових танкерах. Кількість перевізників, які охопив вогонь, варіюється від семи до десяти, кажуть джерела агентства. Є пожежа причиною або наслідком вибухів, вони не пояснюють.

Нагадаємо, у столиці Колумбії Боготі стався вибух у будівлі, де перебувала порохова майстерня, що призвело до загибелі 4 осіб, ще 30 отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що у Нігері в результаті вибуху бензовозу загинули 55 осіб. Біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей перекинулася автоцистерна з бензином, місцеві жителі почали набирати паливо, яке виливалося з цистерни, але вона через кілька хвилин вибухнула.