В порту Турции произошел взрыв на элеваторе с зерном

Предварительно известно, что взрыв прогремел в 14:40 по местному времени. Как заявляют очевидцев, взрыв произошел на одном из пшеничных элеваторов при выгрузке зерна на судно.

Также известно, что в результате взрыва ранения получили минимум 10 человек, некоторые из них были госпитализированы в больницу.

В район инцидента направлены пожарно-спасательные, медико-санитарные и полицейские бригады.

"Мы были обеспокоены тем, что произошло землетрясение, сопровождавшееся сильным шумом, а затем узнали, что произошел взрыв. Инцидент произошел полностью в радиусе 25 метров. Инцидент серьезный, но локализован. Пшеницу разгружают экскаваторами, проверяют, есть ли кто-то под землей, или нет. Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались", - заявил мэр города Дериндже Зеки.

Стоит отметить, что официальной информации о причине взрыва пока нет.

Зерновое соглашение

17 июля РФ заявила обо всем выходе из "зернового соглашения". Украина в ответ заявила о готовности экспортировать зерно в трехстороннем порядке. В то же время Россия начала обстреливать Одессу, атакуя порты и соответствующую инфраструктуру.

В ответ на такие действия ЕС призвал страны "Большой двадцатки" оказывать давление на РФ с целью заставить ее вернуться к зерновому соглашению.

При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже российский диктатор Владимир Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

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