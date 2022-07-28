RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У порту Тріполі помітили судно з краденим зерном. Україна звернулась до влади Лівану

Фото: український посол звернувся до президента Лівана щодо українського зерна (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівана Мішелем Ауном. Український посол звернувся до президента з проханням з'ясувати обставини перебування сирійського судна з краденим українським зерном у територіальних водах Лівана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Лівані.

Посол звернув увагу президента на те, що 27 липня у морський порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

"Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією та запровадила торговельне ембарго.

Пізніше Сирія у відповідь повідомила про припинення дипломатичних відносин з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні