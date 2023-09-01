Из порта Одесской области вышли еще два судна после остановки "зерновой сделки"

Балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловые острова) вышли из порта Южный и двигаются по установленному коридору в направлении Босфора.

На борту судов - 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.

Отмечается, что оба балкера находятся в оперировании сингапурской судоходной компании и находились в порту Южный до полномасштабного вторжения РФ.

Так, балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY - с 16 февраля 2022 года.

Что этому предшествовало

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которіе находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения", а 26 августа - еще одно.

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