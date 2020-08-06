У порту в Миколаєві зберігали аміачну селітру, її уже вивезли

На території Миколаївського морського порту зберігалась аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. ЇЇ вивезення було завершено на початку 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба порту.

Залишки вантажу аміачної селітри в порту відсутні.

Зазначимо, в ЗМІ з'явилась інформація, що на території порту досі є ця речовина. Втім, її вже спростували.

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

Зазначимо, у Лівану немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті, країна буде співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з вибухом в Бейруті українська сторона готова надати всю необхідну допомогу Лівану, спеціальний загін рятувальників готовий вилетіти до країни в будь-який час.