У порту Миколаєва стався витік рослинної олії

Вчора, 12 липня, у морському порту Миколаєва стався розлив олії під час вантажних робіт приватним портовим оператором. Для ліквідації аварії були оперативно встановлені бонові загородження.

Про це повідомляє адміністрація Миколаївського морського порту.

Як повідомляється, розлив трапився напередодні о 16:30 на причалі №3 Миколаївської філії ДП АМПУ. Однак завдяки оперативно встановленим боновим загородженням забруднення було локалізовано, а подальший розлив олії по акваторії зупинений.

Також повідомляється, що у роботу було запущено спеціалізоване судно МНМС-101, завдяки чому від рослинної олії очищено 400 кв. м акваторії. Крім того, в місці забруднення були відібрані проби води для визначення впливу розливу олії на навколишнє природне середовище.

Нагадаємо, в Одесі 21 червня стався розлив пального з затонулого минулого року танкера Delfi.

Також поблизу танкера Delfi виявили забруднення води та повітря.