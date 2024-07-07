Из порта Мариуполя оккупанты вывезли еще одну партию украинского зерна, - ЦНС

"С начала года оккупанты организовали более 15 таких "рейсов" с украинским зерном из ТОТ Украины на россию из порта Мариуполя", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС пояснили, что воровство украинского хлеба с оккупированных территорий Украины происходит под руководством российских военных чиновников и местных коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.

"Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна", - добавили в ЦНС.