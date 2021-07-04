У Каспійському морі стався потужний вибух на одній з нафтових платформ, - Oxu
У Каспійському морі ввечері 4 липня стався вибух на одній з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі. Очевидці в соцмережах повідомляють про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азербайджанське видання Oxu.
Вибух, імовірно, стався на газовому родовищі "Умід" в азербайджанському секторі Каспійського моря. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Користувачі соцмереж, що знаходилися на пляжі, зняли момент вибуху. За їхніми словами, вибухова хвиля була досить потужною, що відчувалася на березі.
Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT— Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021
На опублікованих користувачами кадрах видно, як в Каспійському морі в небо розуміється стовп полум'я.
JUST IN - Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan.pic.twitter.com/W6satBoiUL— Disclose.tv (@disclosetv) July 4, 2021
Нагадаємо, 2 липня в Мексиканській затоці сталася пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканської державної нафтової компанією Pemex.