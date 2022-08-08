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З портів України вийшло ще два судна із зерном

Фото: з портів України вийшло ще два судна з зерном (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок вранці, 8 серпня, з українських портів вийшло ще два судна з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

За даними відомства, з порту Південний відбуло судно SACURA, яке перевозить 11 тисяч тонн сої до Італії.

При цьому з порту Чорноморськ відбуло судно ARIZONA, яке перевозить 48 458 тонн кукурудзи в Іскендерун (Туреччина).

У Міноборони Туреччини додали, що чотири кораблі, які відбули вчора і продовжують свій рейс до Стамбула, сьогодні ввечері прибудуть до Туреччини і завтра будуть оглянуті.

Нагадаємо, в суботу стало відомо, що три суховантажі з українським зерном вранці вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме-це Туреччина, Великобританія та Ірландія.

Пізніше стало відомо про вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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