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В Україні може з'явитися Єдиний портал повідомлень про корупцію

Україна, Середа 16 грудня 2020 17:02
В Україні може з'явитися Єдиний портал повідомлень про корупцію
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися Єдиний портал повідомлень про корупцію. Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді схвалити відповідний законопроект №3450 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет розглянув понад 90 пропозицій, поданих народними депутатами.

Нардепи підтримали поправку, згідно з якою Національне агентство з питань запобігання корупції має залучатися до судового процесу, якщо у ньому бере участь викривач.

Також депутати підтримали правку, згідно з якою нагороду викривачу мають виплачувати не після рішення суду, а після реального стягнення коштів з корупціонера у дохід держави. Такі зміни пропонують внести до Кримінального процесуального кодексу.

Відбулася дискусія щодо визначення поняття "викривач", оскільки робоча група запропонувала звузити коло осіб, які підпадають під нього. Однак жодне із запропонованих нових формулювань не знайшло підтримки у комітеті.

Крім того, комітет рекомендував відхилити правки, якими пропонується ряд змін до КПК.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №3450 у другому читанні і в цілому з техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, даний закон Рада ухвалила за основу на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, з січня набув чинності закон про викривачів корупції.

Раніше анонсувалося, що в Раду внесуть окремий законопроект про кримінальну відповідальність викривачів корупції.

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