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З порту "Чорноморськ" вийшов шостий караван з українським продовольством

Фото: порт "Чорноморськ" (imrp.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

З українського порту "Чорноморськ" в суботу, 13 серпня, вийшли ще два судна з українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Так, в рамках "зернового коридору" вийшли такі судна:

  • FULMAR S під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;
  • THOE під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику вирушило з Чорноморська в Текірдаг.

У відомстві зазначили, що сьогодні в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.

Нагадаємо, вчора з українських портів Чорноморськ і Южний в рамках "зернового коридору" вийшли два судна, які вирушили до Текірдагу та Ірану. Разом вони перевозять близько 64 тисяч тонн продовольства.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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