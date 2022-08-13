З порту "Чорноморськ" вийшов шостий караван з українським продовольством

З українського порту "Чорноморськ" в суботу, 13 серпня, вийшли ще два судна з українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter .

У відомстві зазначили, що сьогодні в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.

Так, в рамках "зернового коридору" вийшли такі судна:

Нагадаємо, вчора з українських портів Чорноморськ і Южний в рамках "зернового коридору" вийшли два судна, які вирушили до Текірдагу та Ірану. Разом вони перевозять близько 64 тисяч тонн продовольства.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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