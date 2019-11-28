В порт Одеси зайшов військовий корабель Франції

У четвер, 28 листопада, у порт Одеси зайшов корвет Військово-морських сил Франції Commandant Birot. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, французький корвет Commandant Birot прибув в порт Одеси з метою підтримки двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеці на морі.

"Основні завдання (корвету - ред.) - це підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Босфорську протоку в Чорне море увійшли 3 військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Протоку пройшли військовий буксир з бортовим номером 304, за ним - тральщик "Ковровец" та протидиверсійний катер. Кораблі проходили протоку у супроводі двох човнів берегової охорони.

Також РБК-Україна писало, що 13 жовтня в Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter з керованою ракетною зброєю. Це був другий візит USS Porter і сьомий американських ВМС у чорноморську акваторію в 2019 році.