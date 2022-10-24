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"Порше" подыскал нового партнера в Формуле-1 после срыва контракта с "Ред Буллом"

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Штутгарт, Понедельник 24 октября 2022 12:27
"Порше" подыскал нового партнера в Формуле-1 после срыва контракта с "Ред Буллом" Фото: Алекс Албон и "Уильямс" могут получить "немецкие" деньги (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорцив

Вплотную к подписаню соглашения о сотрудничестве подошли немецкая компания "Порше" и легендарная конюшня Формулы-1 "Уильямс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ziggo Sport Totaal.

Переговоры между сторонами относительно кооперации вышли на финишную прямую. Официальное объявление о сотрудничестве якобы произойдет уже на Гран-при Мексики (28-30 октября).

"Порше" купит 50% акций "Уильямса" и начнет поставлять британской команде двигатели с 2026 года. Боссы немецкой компании, входящей в концерн Volkswagen, не отказались от намерений присоединиться к Формуле-1. Ранее они готовились приобрести половину "Ред Булла", но австрийцы вышли из переговоров, опасаясь потери влияния на процессы в конюшне.

"Уильямс" в нынешнем сезоне продолжил использование двигателей "Мерседес". Сотрудничество с этим производителем продолжается с 2014-го. Ранее британская конюшня сотрудничала с "Рено", "Косуортом", "Тойотой", BMW, "Хондой", "Фордом" и другими.

В Формуле-1 "Уильямс" дебютировал в сезоне-1977. В последний раз пилот британской команды стал чемпионом мира 25 лет назад, когда первый и единственный титул в карьере завоевал канадец Жак Вильнев.

Напомним, что нидерландец Ферстаппен одержал победу в Штатах со второй стартовой позиции.

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