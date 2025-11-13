RU

Пустые разговоры: европейские издания проигнорировали заявления Лаврова о саммите в Будапеште

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Россия снова заявила о готовности к российско-американскому саммиту в Будапеште, но итальянские издания, похоже, предпочли промолчать о комментариях Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

В интервью, которое Corriere della Sera так и не опубликовало, российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова заявил о готовности России провести российско-американский саммит в Будапеште.

Однако конкретной даты встречи по-прежнему нет, а международные СМИ продолжают игнорировать пустую риторику Кремля.

При этом, Лавров заявил, что Москва по-прежнему готова провести российско-американский саммит в Будапеште, если встреча будет основана на "хорошо проработанных итогах Аляски". 

Интересно, что эксклюзивный комментарий Лаврова не попал в публикацию Corriere della Sera, что наглядно демонстрирует: заявления Кремля о "готовности к диалогу" воспринимаются международными медиа как пустые слова без конкретного результата.

Циничная риторика и обвинения Запада

Лавров также обвинил британскую Financial Times в "лживой версии" отмены саммита, связав ее с якобы направленным Москвой меморандумом по Украине.

Министр подчеркнул, что издание исказило события, пытаясь переложить ответственность на Россию и "сбить президента США Дональда Трампа с предложенного пути к долговременному миру".

В своих заявлениях Лавров пошел дальше, отметив, что европейские лидеры якобы "затягивают процесс прекращения огня" и способствуют продолжению войны в Украине, а BBC "подделала видео с речью Трампа".

Подобные утверждения выглядят как очередной набор громких слов, не подкреплённых действиями, что с украинской точки зрения выглядит циничной попыткой создать видимость дипломатической активности.

Абсурдная "готовность"

С позиции Украины и международных наблюдателей, постоянные заявления Лаврова о готовности к саммиту превращаются в ритуал: Москва демонстрирует активность, но реальных шагов нет. Международные СМИ продолжают игнорировать подобные заявления, оставляя их без резонанса.

 

Напоминаем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште продолжается, однако саммит был отложен из-за отказа России сразу прекратить огонь против Украины, что подтверждают многочисленные СМИ.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что разговоры о мире в Украине касаются исключительно ситуации в стране и отметил, что венгерский премьер Виктор Орбан не может внести конструктивный или сбалансированный вклад в урегулирование конфликта.

