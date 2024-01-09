Порошенко не верят 75% украинцев, - соцопрос

Петр Порошенко, Алексей Арестович и Юлия Тимошенко возглавили антирейтинг политиков по итогам 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования Active Group в " Интерфаксе Украина ".

Согласно результатам опроса, Петру Порошенко, скорее, не доверяют или полностью не доверяют 75,7% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" всего 5,2% опрошенных.

Также 70% украинцев назвали деятельность Петра Порошенко вредной для Украины. Еще 41% опрошенных считают, что его моральные качества хуже всего подходят для современной Украины и только 6,5% респондентов имеют противоположное мнение.

Алексею Арестовичу скорее не доверяют 14,4% и полностью не доверяют 55,5% опрошенных, Юлии Тимошенко - 29% и 55,1% соответственно.

Что касается лидеров опроса, то у президента Украины Владимира Зеленского сейчас наивысшее доверие украинцев среди политиков, в отношении которых спрашивали социологи. По состоянию на конец декабря 2023 Владимиру Зеленскому доверяют более 71% респондентов.

На втором месте - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ему, скорее, доверяют 35,2% и полностью доверяют 20,9% респондентов.

Также, согласно результатам опроса, украинцы оптимистично настроены по отношению к 2024 году для Украины. Количество опрошенных, считающих, что 2024 год будет удачным на 17,7%, превышает количество тех, кто имеет противоположную точку зрения.

Метод проведения исследования: анкетирование граждан в возрасте 18 и более лет. Выборка: 2000 (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 30 декабря 2023 г. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2,2%.