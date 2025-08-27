Атаки на нефтепровод "Дружба": Порошенко раскритиковали из-за заявлений

Народного депутата Петра Порошенко раскритиковали за его заявления о подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода "Дружба" и попытки подчеркнуть собственную причастность к этой спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного Даниила Яковлева.

При этом, по его словам, политик умалчивает факт, что именно во времена его президентства по этой трубе глава Кремля Владимир Путин качал российскую нефть и заработал 36 млрд долларов для дальнейшего вторжения в Украину.

Он отметил, что по подсчетам самого Порошенко, после остановки "Дружбы", Россия ежедневно теряет около 20 млн долларов.

"Получается, что за 5 лет каденции Порошенко согласно же его математики, Путин заработал 36 млрд долларов. Представьте размер цифры!" - подчеркнул он.

Кроме того, Яковлев напомнил и о скандальной истории с так называемой "трубой Медведчука" - нефтепроводом "Самара - Западное направление".

Он привел данные СМИ, согласно которым, во времена президентства Порошенко этот нефтепровод был фактически отдан Путиным Порошенко в обмен на сохранение его завода в оккупированном Крыму. Именно из-за этих обстоятельств против экс-президента открыто и ведется уголовное производство.

"Поэтому, когда Петр Алексеевич в следующий раз попытается использовать успехи Сил обороны, ему стоит вспомнить, как он помог Путину подготовить российскую армию к войне против Украины", - резюмировал военный.