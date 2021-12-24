У Порошенка чекають інформацію від Офісу генпрокурора з приводу його "затримання"

"У ЗМІ з'явилася інформація, що Офіс генпрокурора в особі пана Симоненка підписав і направив цілий пакет клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 1 млрд гривень. Це абсолютний абсурд, ми знаємо, як себе веде Офіс президента, Офіс генпрокурора, ДБР і Печерський суд... Тому змушені констатувати, що подібна інформація цілком може бути правдива, але ці органи зберігають мовчання і коментарів не дають", - зазначив адвокат Ігор Головань.

За словами адвоката Іллі Новікова, захисту Порошенка не відомо про рішення суду у його справі.

"Ми орієнтуємося на інформацію в ЗМІ, в тому числі російських ЗМІ, які цю новину підхопили. Ми цього не знаємо, таке рішення приймалося за відсутності адвокатів Порошенка. Ми очікуємо будь - яку інформацію з Печерського суду, від Офісу генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили, що таке клопотання було подано", - додав він.

РБК-Україна звернулося до Печерського райсуду Києва з проханням підтвердити або спростувати інформацію. Прес-секретар суду Віталій Чергавий сказав, що такі засідання проходять зазвичай в закритому режимі, а сам факт винесення рішення щодо Порошенка він не може ані підтвердити, ані спростувати через "закінчення робочого часу" в п'ятницю.

"Робочий час сьогодні завершився, відповідно, я не маю технічної можливості перевірити цю інформацію про засідання", - сказав він.

Отримати будь-який коментар від Офісу генпрокурора або Служби безпеки України на момент публікації також не вдалося.