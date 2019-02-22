Порошенко і Зеленський виходять до другого туру виборів президента, - "Социс"

Оприлюднені результати дослідження електоральних настроїв українців

Действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский выходят во второй тур президентских выборов 2019. Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", которое провели с 8 по 18 февраля 2019 года.

Согласно результатам опроса, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 24,7% проголосуют за Зеленского, 19,2% – за Порошенко и за Тимошенко – 15,9%. Юрий Бойко набирает 10,7%, Анатолий Гриценко – 6,9%, а Олег Ляшко – 6,5%.

Среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился со своим выбором, результат голосования выглядел бы следующим образом: Зеленский – 23,8%, Порошенко – 20,3%, Тимошенко – 15,9%. Бойко получил бы 11,5%, Гриценко – 6,6%, Ляшко – 5,5%.

Во время исследования респондентам также предложили сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины.

Наиболее вероятным победителем в президентских выборах респонденты считают Порошенко – 23,9%. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленскому -12,5%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Выборка исследования - 2 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1%. Исследование проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Как писало РБК-Украина, согласно данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проводились в начале февраля, выйти во второй тур самые высокие шансы имели бы Зеленский, Порошенко и Тимошенко.