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У Порошенко заявили, що влада провалила COVID-вакцинацію

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 16:43
У Порошенко заявили, що влада провалила COVID-вакцинацію Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В "Європейській солідарності" вважають, що влада провалила вакцинацію проти COVID-19 та боротьби з пандемією, й несе відповідальність за усі наслідки теперішнього і майбутніх карантинів.

Про це йдеться в заяві "Європейської солідарності" на офіційному сайті.

"Наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності і повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, - менше десятої частини", - наголосили в політсили.

У зв'язку з ситуації, що склалася, "Євросолідарність" наполягає на скликанні засідання РНБО з залученням лідерів парламентських фракцій, щоб комплексно розглянути питання боротьби з коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня уряд дозволив ветеранам вакцинуватися від коронавірусу поза чергою. Спочатку говорилося, що ветерани можуть записатися на щеплення через "Дію" або контакт-центр МОЗ.

Крім ветеранів, вакцинуватися поза чергою зараз можуть ще деякі категорії громадян.

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