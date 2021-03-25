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У Порошенко заявили, что власть провалила COVID-вакцинацию

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:43
У Порошенко заявили, что власть провалила COVID-вакцинацию Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В "Европейской солидарности" считают, что власть провалила вакцинацию против COVID-19 и борьбу с пандемией, и несет ответственность за все последствия нынешнего и будущих карантинов.

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности" на официальном сайте.

"Имеющиеся и законтрактованные объемы препаратов в обозримой перспективе не способны разорвать цепочку заболеваемости и вернуть страну к нормальной жизни. К концу года, по самым оптимистичным сценарием, удастся привить более 4 миллионов человек, - менее десятой части", - подчеркнули в политсиле.

В связи со сложившейся ситуации "Евросолидарность" настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, чтобы комплексно рассмотреть вопросы борьбы с коронавирусом в Украине.

Напомним, на прошлой неделе правительство позволило ветеранам вакцинироваться от коронавируса вне очереди. Сначала говорилось, что ветераны могут записаться на прививку через "Дію" или контакт-центр Минздрава.

Кроме ветеранов, вакцинироваться вне очереди сейчас могут еще некоторые категории граждан.

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