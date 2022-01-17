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У Порошенка заявили, що судді стало зле в нарадчій кімнаті

Автор: Дмитро Левицький

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що судді Олексію Соколову стало зле в Печерському районному суді. Напередодні суддя пішов до нарадчої кімнати обирати запобіжний захід Петру Порошенку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію мітингу під судом.

Як сказав Турчинов, судді Соколову нібито викликали швидку через те, що йому стало погано.

Водночас прес-секретар Печерського райсуду Києва Віталій Чергавий в коментарі РБК-Україна не зміг підтвердити чи спростувати інформацію щодо судді Соколова.

"Суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Це таємниця нарадчої кімнати", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському райсуді Києва проходить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду. Близько 18:00 суддя пішов до нарадчої кімнати, де досі перебуває.

Більше про "вугільну справу", в якій фігурує Порошенко, читайте на РБК-Україна.

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