У Порошенка заявили про політично вмотивовані судові рішення

Ухвали Печерського суду про примусовий привід Петра Порошенка є наслідком злочинної змови групи осіб - суддів, слідчих та замовників політичного переслідування п’ятого президента України, і це буде доведено в законний спосіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, передає РБК-Україна.

"Це політично вмотивовані, взаємно погоджені судові рішення в рамках кримінального провадження. Зараз нам набагато простіше довести це, ніж раніше", - написав Ілля Новіков.

Він наголосив, що генпрокурор Руслан Рябошапка, який погодив обидва клопотання, усвідомлював, що йдеться про статус народного депутата. Однак у самих клопотаннях, як і в ухвалах суду, ця обставина не була зазначена.

"У даному випадку генпрокурор Рябошапка погодив обидва клопотання. І він, і слідчі, які подали їх в ОГПУ на погодження, звісно, усвідомлювали, що Порошенко депутат, а не приватна особа, інакше ця частина процедури просто не була б потрібна. Але в клопотаннях, поданих до Печерського суду, і в рішеннях слідчих суддів Вовка і Константінової згадок про депутатський статус Порошенка немає. І ніхто його не повідомляв. Слідчі зробили вигляд, що начебто забули, а судді – що начебто не знали, що йдеться про народного депутата. Ми очікуємо, що саме так вони будуть пояснювати це у ВРП. І зрозуміло, чого такі пояснення вартують", - наголосив Новіков.

Він також зазначив, що обидві ухвали містять ідентичні помилки та опечатки, хоча й підписані різними суддями Печерського суду.

"Основна помилка наших опонентів, які координували ці рішення, це якраз їхня синхронність. Можна якось спробувати пояснити, що в одному випадку суддя замотався, не зрозумів ситуацію, щось переплутав без злого умислу. Двічі, двоє суддів одночасно, за одним сценарієм и з однаковими помилками та опечатками ("професiйно" замість "професiйну", "провадження" замість "провадженнях") - так не буває. Це вже цілком явно маркує злочинну змову. Причому брали участь у цій змові з повним усвідомленням, що готуються і виносяться неправосудні судові акти, і судді, і слідчі, і їхні координатори з четвертого (чи якого?) поверху. Генпрокурор може спробувати відмежуватися, хоча контекст ситуації прозоро натякає, що він теж був в курсі", - переконаний адвокат.

Він підтвердив оприлюднену вранці інформацію про те, що відповідні оскарження та заяви про кримінальне правопорушення вже подані до СБУ, Офісу Генпрокурора, Вищої ради правосуддя, а також до Апеляційного та Печерського судів.

"Що з цими рішеннями не так? Майже все (традиційно для ДБР не той суд. Печерський замість Шевченківського; клопотання подане слідчим, який не має повноважень; неправдиві свідчення про ухилення Порошенка від явки за викликами та ін.). Але для розуміння механіки, як це координували і проводили через суди, найважливіше - це порушення нової, ухваленої у грудні 2019 року статті 482-прим-два КПК. Вона ухвалювалась в рамках переходу до нової моделі депутатського імунітету і передбачає, що судове рішення про примусовий привід депутата на допит ухвалюється суддею а) за клопотанням слідчого, погодженим особисто генпрокурором або його в.о. і б) тільки у присутності самого депутата, якого мали заздалегідь повідомити про засідання", - резюмував Новіков.

Як писало РБК-Україна, раніше адвокати Петра Порошенка оскаржили його примусовий привід на допит у п'яти інстанціях.