Порошенко заявив, що Зеленський використовує Крючкова у політичній боротьбі

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко заявив, що його опонент Володимир Зеленський використовує у політичній боротьбі екс-нардепа Дмитра Крючкова, екстрадованого за підозрою у розкраданні обленерго. Про це Порошенко заявив у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє РБК-Україна.

За словами Порошенка, Крючков три роки "ховався по всьому світу", а за декілька тижнів до виборів він "йде і здається німецькій владі".

"Я хочу наголосити, що нічого спільного з боротьбою з корупцією ці процеси не мають. Три роки треба було боротися з цією корупцією або одразу ж після президентських виборів. Це передвиборчі технології штаба мого опонента (Володимира Зеленського, - ред.) і його патрона, пана Коломойського (олігарха Ігоря Коломойського, - ред.)", - сказав він.

Порошенко стверджує, що незнайомий з Крючковим і ніколи з ним не спілкувався. Також президент прокоментував інформацію про те, що нардеп Ігор Кононенко може бути причетний до розкрадання в енергетиці.

"В інтерв’ю журналістам він каже: "Я колись спілкувався з паном Кононенком, я писав всі розмови". Але продемонтрувати він зміг лише 5 слів", - сказав він.

Порошенко додав, що правохоронці мають розслідувати справу Кононенка.

"Пан Кононенко має після виборів одразу йти до слідчих органів і відповідати на ті запитання, які в них виникнуть. І якщо він буде винний, має нести за це відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Україну екстрадували з Німеччини екс-депутата Дмитра Крючкова.

Раніше повідомлялося, що програма "Схеми" опублікувала записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів і найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про можливу причетність останнього до афер в енергетиці. Після цього Ігор Кононенко назвав маніпуляцією розслідування журналістів програми "Схеми" щодо афер в енергетиці.

Нагадаємо, в квітні минулого року в Німеччині затримали колишнього депутата ВР Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".