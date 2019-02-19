У Раді назвали терміни розгляду закону про заочне засудження

Фото: Артур Герасимов (РБК-Україна)

Законопроект про заочне засудження можуть розглянути наступного тижня

Наступного пленарного тижня у Верховній раді можуть розглянути зміни до КПК щодо заочного засудження. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов.

За його словами, очікується розгляд блоку законопроектів з питань національної безпеки і оборони, який не встигли розглянути у січні.

"Також буде розглядатися важливий законопроект про заочне засудження №9353", - повідомив Герасимов.

Він також зазначив, що Рада може розглянути проекти щодо бюджетного забезпечення об'єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів розповіли, коли Верховна рада розгляне закон про мови освіти національних меншин. За словами віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, на розгляді в парламенті знаходяться вже два відповідних законопроекти.

Раніше також повідомлялося, що одними з перших пріоритетів Кабінету міністрів в цьому році є проведення реформи Митної служби та ратифікація Угоди про оцінку промислових товарів.