Порошенко заявив про готовність ЗСУ захищати Україну

Порошенко впевнений у здатності армії захистити країну і народ

Президент Петр Порошенко уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сегодня полностью готовы к защите страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на оперативном собрании руководства ВСУ.

По его словам, украинская армия на сегодняшний день способна защитить территорию государства и народ.

"Как президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины могу с уверенностью утверждать: сегодня в Украине есть армия, способная защитить украинскую землю, наше государство, народ Украины", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что за последнее время прошла реформа управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

"Сформирован ряд новых боевых бригад и частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях проведено наращивание соответствующих группировок войск. Усилена система противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что угроза полномасштабной войны с Российской Федерацией является вполне реальной.

Отметим, накануне президент пообещал, что Украина получит план действий для членства в НАТО до 2023 года.