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Україна отримає план дій щодо членства в НАТО до 2023 року, - Порошенко

Новини » Політика    25.02.2019 - 13:38
Україна отримає план дій щодо членства в НАТО до 2023 року, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що йдеться не про формальні жести

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна до 2023 року подасть заявку на членство до Європейського союза та отримає план дій щодо членства в НАТО. Про це він заявив під час виступу перед студентами у Переяслав-Хмельницькому Київської області, повідомляє РБК-Україна

Порошенко зазначив, що йдеться не лише про формальні жести, а про кроки, які призведуть до реалізації України прагнень до членства в НАТО. 

"Я ставлю перед собою і перед державою стратегічну мету - до 2023 року подати заявку на членство до ЄС і отримати план дій щодо членства в НАТО. Мова йде не лише про формальні жести, а про таку ступінь партнерства і взаємодії, коли наші амбіції бути реалізованими точно будуть втіленими в життя. Досягти цього буде непросто, але точно необхідно", - сказав Порошенко. 

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО в четвер, 21 лютого, набув чинності

Президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки назвав НАТО єдиною системою, яка демонструє ефективність.

"Саме тому я запропонував нашому парламенту цю ініціативу (закріпити курс на НАТО в Конституції, - ред.). Переважна більшість підтримала. Треба дуже уважно придивлятися до безпеки Європи", - зазначив Порошенкю

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