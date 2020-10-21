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Порошенко: заборона книги про Стуса - це ганьба для суду і позивача

Автор: РБК-Україна

Рішення суду заборонити книгу про Василя Стуса зі згадуванням Віктора Медведчука - це ганебне продовження наступу на українські цінності.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, передає сайт політсили.

"Як ви напевно знаєте, суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Це - ганьба і для позивача, і ганьба для суду", - переконаний Порошенко.

Водночас він звертає увагу, що після цього рішення за одну годину скупили всі книжки. А видавництво почало друкувати новий наклад.

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"Це і є реакція справжніх українців. Бо тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Вахтанг став одним із самих знаних авторів. А українці знову й знову повертаються до творчості Василя Стуса", - додає Порошенко.

Він також наголошує, що зараз відбувається системна атака на українські цінності і здобутки. Це не лише нападки на армію, мову чи на віру.

"Найскладніше відстояти наш європейський та євроатлантичний курс. Бо на словах влада декларує як мету вступ до ЄС та НАТО. А на ділі це навіть не ходьба на місці - це реванш, про який ми попереджали рік тому", - резюмує політик.

Нагадаємо, у вересні минулого року Віктор Медведчук попросив суд заборонити книжку Кіпіані "Справа Василя Стуса", бо та містить "висловлювання, які не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

У книзі Кіпіані зібрані документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. Медведчук називали державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

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