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Порошенко о замораживании войны в Украине: должна быть полная депутинизация Европы и мира

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Заморозка войны в Украине не остановит Владимира Путина. Он выигрывает время и поставит новую цель, по этому поводу ни у кого не должно быть иллюзий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в ходе Европейского экономического конгресса в Катовице.

В свою очередь президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский добавил, что замораживание войны категорически неприемлемо ни для Украины, ни для мира. Поэтому ключевое значение будет иметь позиция объединенного мира, пообещавшего Украине поддержку в сфере боеприпасов, ракетных систем и систем обороны.

"Мероприятие должно сдержать свое слово и Украина должна получить эти поставки, потому что она готовит свое наступление, и мы должны ей помочь. Потому что это будет еще одно проявление солидарности с украинским народом", - подчеркнул экс-президент Польши.

На вопрос, когда война в Украине закончится, Порошенко заявил: необходима полная депутинизация Запада, последующие жесткие санкции против россии и передача путина и других российских военных преступников в международный трибунал.

"Депутинизация должна состояться на континенте, в Германии, Франции, а также в Польше, потому что все должны понимать, что Путин не знает другого языка, кроме языка силы. Мы поможем Европе в депутинизации, за это мы боремся в этой войне", - подчеркивает Порошенко.

Квасьневский добавил - окончанием войны должен быть мир на условиях, которые определит Украина. "Какими бы ни были переговоры, основная, ведущая роль в выстраивании этого плана должна остаться в Украине. Мы должны ее поддерживать", - резюмировал бывший президент Польши.

Напомним, ранее стало известно, что за сутки, 25 апреля, украинские военные отразили 36 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию оккупантов.

Также мы писали, что пограничники отразили две попытки наступления россиян в районе Бахмута.

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Петр Порошенко