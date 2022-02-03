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Порошенко закликав дати Україні зброю, назвавши цей крок "чудовим стримуючим фактором"

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 18:36
Порошенко закликав дати Україні зброю, назвавши цей крок "чудовим стримуючим фактором" Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вкотре закликав західних союзників надати Україні якомога більше оборонного озброєння. Він наголосив - таке постачання стримує бажання країни-агресора атакувати українську армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв´ю політика італійській газеті "Corriere della Sera".

"Ми можемо захистити нашу землю, якщо на нас нападуть. Ми не очікуємо, що американці чи італійці прийдуть воювати за нас. У нас 250 тис. солдатів, а за тиждень можемо отримати 500 тис. Сильних і мотивованих. Нам потрібні лише більш сучасні системи оборони, наприклад, щоб Росія не відключила наші комунікації. Росіяни знають, що можуть заплатити високу ціну, якщо стрілятимуть зі своїх "Градів", - говорить Порошенко.

П’ятий президент також розповів, як одна тільки думка про "Джавеліни" свого часу спричинила паніку в російських підрозділах.

"Коли я, був президентом, купив у США нові протитанкові ракети "Джавелін", домовленість з Білим домом полягала в тому, що я не буду мати їх на передовій. Їх тримали у сховищі. Але публічно я сказав, що вони будуть у кожній українській бригаді. Ви знаєте, що наступного дня російські танкісти відмовилися йти на кордон? Вони боялися бути стертими в порох. Це психологічна війна, постачання зброї з-за кордону є відмінним стримуючим фактором", - пояснює Петро Порошенко.

Порошенко закликав дати Україні зброю, назвавши цей крок &quot;чудовим стримуючим фактором&quot;

За словами політика, попри те, що Росія має одну з найсильніших армій у світі, але ЗСУ мають досвід і покликані захищати не лише українців, а й європейців.

"Завтра Росія здатна увійти в будь-яку з ваших країн, як це зробила з нами. До Латвії, Естонії, Польщі. Або в Боснії: як далеко Боснія від Італії? - запитав Петро Порошенко. - Згадайте, що сказав Черчілль: якщо ви хочете миру, ви можете капітулювати за дві години, і через дві години у вас буде мир, але у вас не буде країни, суверенітету, свободи, народу, у вас більше нічого не буде".

Як повідомлялося, раніше Порошенко закликав владу зайнятися захистом держави.

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Петро Порошенко
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