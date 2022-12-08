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Порошенко призвал США дать Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко обсудил с сенатором Деном Салливаном поддержку Украины, в частности, предоставление систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Детального обсудили ситуацию на фронте, последние варварские обстрелы россии украинской критической инфраструктуры и отметили важность предоставления Украине больше оружия и в более сжатые сроки, прежде всего передовых противовоздушных и противоракетных систем защиты нашего неба", - сообщил Порошенко.

Он также убежден, что единственной действительно надежной и эффективной гарантией безопасности для Украины является членство нашего государства в Североатлантическом альянсе.

По его словам, в Вашингтоне четко понимают, что борьба Украины - больше Украины, что речь идет о мировой демократии в противостоянии автократии и диктатуре.

"Очень важно, чтобы Украина победила как извне против российского агрессора, выбросив путинские орды с территории нашего государства. Так и укрепилось внутри как демократическое государство с эффективной демократией, верховенством права и независимой свободой слова", - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что договорились о необходимости приложения усилий для активизации сотрудничества между Конгрессом США и Верховной Радой.

Напомним,заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря . Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Также Нуланд заявила, что Кремль сейчас не готов к мирным переговорам.

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Петр ПорошенкоСоединенные Штаты Америки