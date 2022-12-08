Порошенко призвал США дать Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны

"Детального обсудили ситуацию на фронте, последние варварские обстрелы россии украинской критической инфраструктуры и отметили важность предоставления Украине больше оружия и в более сжатые сроки, прежде всего передовых противовоздушных и противоракетных систем защиты нашего неба", - сообщил Порошенко.

Он также убежден, что единственной действительно надежной и эффективной гарантией безопасности для Украины является членство нашего государства в Североатлантическом альянсе.

По его словам, в Вашингтоне четко понимают, что борьба Украины - больше Украины, что речь идет о мировой демократии в противостоянии автократии и диктатуре.

"Очень важно, чтобы Украина победила как извне против российского агрессора, выбросив путинские орды с территории нашего государства. Так и укрепилось внутри как демократическое государство с эффективной демократией, верховенством права и независимой свободой слова", - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что договорились о необходимости приложения усилий для активизации сотрудничества между Конгрессом США и Верховной Радой.