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Порошенко призвал Раду прислушаться к заявлению послов G7

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал Верховную раду прислушаться к заявлению послов стран G7. Представители "семерки" отмечают необходимость вернуть электронное декларирование и восстановить прозрачность работы украинского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента - достаточно уже прятаться от избирателей. Так же актуально - возвращение публичного декларирования чиновников. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", - написал Порошенко.

По его мнению, такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7.

"В вопросах, от которых зависят темпы европейской и евроатлантической интеграции, должны быть также едины, как и в защите страны от российской агрессии. Потому что полная и окончательная победа наша над московией невозможна без членства в ЕС и НАТО", - добавил Порошенко.

Напомним, что страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).

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Петр ПорошенкоВерховная рада