Порошенко призвал Раду прислушаться к заявлению послов G7

"Восстановление прозрачности и гласности в работе парламента - достаточно уже прятаться от избирателей. Так же актуально - возвращение публичного декларирования чиновников. А также усиление независимости НАБУ и САП. Равно как и реформирование СБУ", - написал Порошенко.
По его мнению, такой должна быть повестка дня ближайшего заседания Верховной рады, если власть ответственно относится к позиции стран G7.
"В вопросах, от которых зависят темпы европейской и евроатлантической интеграции, должны быть также едины, как и в защите страны от российской агрессии. Потому что полная и окончательная победа наша над московией невозможна без членства в ЕС и НАТО", - добавил Порошенко.