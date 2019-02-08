Порошенко задекларував ще майже 28 млн гривень доходу

Порошенко отримав дохід від облігацій внутрішньої позики

Действующий президент и кандидат на президентские выборы 31 марта Петр Порошенко задекларировал еще почти 28 млн гривен дохода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой не его уточненную декларацию.

В декларации указаны доходы на сумму почти 27,5 млн гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа и более 300 тыс. гривен инвестиционной прибыли пои погашении ОВГЗ.

Напомним, ранее Порошенко за два месяца задекларировал более 1 млрд гривен. Согласно декларациям, которые были поданы в период с конца декабря 2018 - начала января 2019 года, общий его доход составил 1,1 млрд гривен. Основную сумму составили дивиденды Rothschild Trust Schweiz AG, которому Порошенко передал в управление свою компанию Roshen.

Кроме того, он указал в декларации дом в Киевской области, участки, две квартиры в Киеве, квартиру в Виннице, базу отдыха "Лебедь" в Одесской области, произведения искусства, мебель, электронные устройства, часы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия, одежду, ковры, автомобили (Mercedes-Benz и Jaguar), а также ценные бумаги.