Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко отримав дохід від облігацій внутрішньої позики

Чинний президент і кандидат на президентські вибори 31 березня Петро Порошенко задекларував ще майже 28 млн гривень доходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його уточнену декларацію.

В декларації зазначено доходи на суму майже 27,5 млн гривень від продажу облігацій внутрішньої державної позики і більше 300 тис. гривень інвестиційного прибутку та погашення ОВДП.

Нагадаємо, раніше Порошенко за два місяці задекларував понад 1 млрд гривень. Згідно з деклараціями, які були подані в період з кінця грудня 2018 - початку січня 2019 року, загальний його дохід склав 1,1 млрд гривень. Основну суму склали дивіденди Rothschild Trust Schweiz AG, якому Порошенко передав в управління свою компанію Roshen.

Крім того, він вказав у декларації будинок в Київській області, ділянки, дві квартири в Києві, квартиру в Вінниці, базу відпочинку "Лебідь" в Одеській області, твори мистецтва, меблі, електронні пристрої, годинники, музичні інструменти, ювелірні вироби, одяг, килими, автомобілі (Mercedes-Benz і Jaguar), а також цінні папери.