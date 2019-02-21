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Порошенко задекларував ще 15 млн гривень доходу

Новини » Політика    21.02.2019 - 09:38
Порошенко задекларував ще 15 млн гривень доходу
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко отримав дивіденди від свого інвестиційного фонду

Чинний президент України і кандидат на виборах 2019 Петро Порошенко задекларував ще 15 млн гривень доходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію.

За даними декларації, Порошенко вказав ще 15 млн гривень доходу у вигляді дивідендів від свого інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал".

Нагадаємо, раніше Порошенко за два місяці задекларував понад 1 млрд гривень. Зокрема, він вказав 1,1 млрд гривень доходу в декларації на початок січня 2019 року. Основну суму склали дивіденди Rothschild Trust Schweiz AG, якому Порошенко передав в управління свою компанію Roshen.

Пізніше в лютому він вніс до декларації ще майже 27,5 млн гривень доходу від продажу облігацій внутрішньої державної позики і більше 300 тис. гривень інвестиційного прибутку та погашення ОВДП.

Зазначимо, Порошенко також зазначив будинок в Київській області, земельні ділянки, дві квартири в Києві, квартиру в Вінниці, базу відпочинку "Лебідь" в Одеській області, а також твори мистецтва, меблі, електронні пристрої, годинники, музичні інструменти, ювелірні вироби, одяг, елітні авто і цінні папери.

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