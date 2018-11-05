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Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від вкладів в банку

Новини » Політика    05.11.2018 - 11:14
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко задекларував свої доходи на загальну суму 1 353 532 гривень

Президент України Петро Порошенко задекларував 1,3 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну декларацію глави держави, розміщену в реєстрі.

Так, доходи Порошенко за місяць склали 617 443 гривень, 329 303 гривень, 116 224 гривень, 193 708 гривень, 96 854 гривень. Таким чином Порошенко задекларував свої доходи на загальну суму 1 353 532 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко задекларував 16,3 млн гривень доходу за 2017 рік. Зокрема, Порошенко вказав у декларації Севастопольський морський завод, який в цьому році незаконно перейшов в "держвласність Росії".

Крім того, відповідно до декларації Порошенко протягом 2017 року він не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. Свою частку в найбільшому активі, корпорації "Рошен" Петро Порошенко передав у довірчу власність "Ротшильд".

Зазначимо, в серпні Порошенко задекларував ще майже 32 млн гривень дивідендів від ПАТ "ЗНКІФ "Прайм ессетс кепітал".

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