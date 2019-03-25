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Порошенко вніс до декларації ще кілька десятків мільйонів гривень

Новини » Політика    25.03.2019 - 12:27
Порошенко вніс до декларації ще кілька десятків мільйонів гривень
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко перед виборами задекларував ще майже 40 млн гривень доходів

Президент України Петро Порошенко перед виборами задекларував ще майже 40 млн гривень доходів. Про це йдеться в його декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Минулого тижня він задекларував ще 38,5 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Зазначимо, всього з 1 січня Порошенко задекларував 895 млн гривень доходів.

Нагадаємо, раніше на початку березня Порошенко задекларував 127 мільйонів гривень доходів від "Прайм Ессетс Кепітал" і "Міжнародного інвестиційного банку". Як зазначалося, у поданих в 2019 деклараціях загальний дохід склав 595 млн гривень, а в декларації, яка була подана 26 грудня 2018 року, сума доходів Порошенка становила 556,7 млн гривень.

Крім того, він декларував житловий будинок в Київській області, земельні ділянки, дві квартири в Києві, ще одну у Вінниці, нерухомість в Одесі, дачний будинок, гараж, базу відпочинку "Лебідь" в Одеській області, твори мистецтва, меблі, годинники, музичні інструменти, ювелірні вироби, елітні автомобілі і цінні папери.

 

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