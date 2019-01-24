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Порошенко виступив на "Українському сніданку" у Давосі

Новини » Політика    24.01.2019 - 09:50
Порошенко виступив на "Українському сніданку" у Давосі
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Всесвітній економічний форум стартував у Давосі 22 січня

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 січня, виступив на "Українському сніданку" у Давосі в рамках відвідання Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми хочемо розвивати економіку, будувати малий та середній бізнес. В 2014 році мало хто розумів, яким чином Україна має вийти з кризи. Сьогодні ми сподіваємося, що ми станемо частиною НАТО та ЄС і українські діти отримають краще майбутнє. У 2014-2015 рр. ми пройшли важливий тест, склали складний іспит. Ми маємо вчитися на уроках 100-річної давнини", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, вчора Петро Порошенко обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час відвідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. 

Також Порошенко і генсек ООН обговорили питання звільнення українських заручників, які незаконно утримуються в Росії.

Також Порошенко зустрівся у рамках форуму із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Федеральний канцлер відзначила реформи в Україні та важливість їх продовження.

Порошенко та Меркель також обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС.

Порошенко та Меркель обговорили загострення в акваторії Чорного та Азовського морів
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