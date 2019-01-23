Порошенко та Лагард обговорили співпрацю України з МВФ

Фото: Петро Порошенко і Крістін Лагард (twitter.com)

Також сторони обговорили перспективи економічного зростання України

Президент Петро Порошенко та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у ході зустрічі у Давосі обговорили співпрацю України з МВФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter українського президента.

Вказано, що Порошенко та Лагард також обговорили перспективи економічного зростання нашої держави у цьому році.

"Під час зустрічі з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у Давосі обговорили стан розвитку співпраці Україна-МВФ та початок реалізації нової програми "Стенд-бай", а також - перспективи економічного зростання України у 2019 році", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Порошенко і міністр фінансів України Оксана Маркарова планують провести переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у ході щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Так, у середу, 23 січня, анонсувалося, що Порошенко сьогодні вирушає до Швейцарії для участі в щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

РБК-Україна також повідомляло, що останні переговори Лагард з Порошенком відбулися в кінці листопада 2018 року. Тоді президент України розповів про ключові показники держбюджету-2019 для подальшої співпраці з МВФ.