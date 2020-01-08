Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи в Ірані

П'ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, висловив співчуття рідним і друзям загиблих у авіакатастрофі української авіакомпанії МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки Петра Порошенко в соціальних мережах.

"Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом з вами", - написав Порошенко.

На його думку, для української влади зараз невідкладне завдання - забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії.

Нагадаємо, вранці 8 січня український літак Boeing 737, який здійснював рейсовий політ з Тегерана в Київ, впав біля аеропорту Імама Хомейні відразу після зльоту. На борту знаходилося 180 пасажирів. За даними CNN, катастрофа сталася з технічних причин.