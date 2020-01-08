ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи в Ірані

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 09:32
Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи в Ірані
Фото: місце катастрофи літака МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

Петро Порошенко закликав владу забезпечити встановлення причини страшної трагедії

П'ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, висловив співчуття рідним і друзям загиблих у авіакатастрофі української авіакомпанії МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки Петра Порошенко в соціальних мережах.

"Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом з вами", - написав Порошенко.

На його думку, для української влади зараз невідкладне завдання - забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії.

Нагадаємо, вранці 8 січня український літак Boeing 737, який здійснював рейсовий політ з Тегерана в Київ, впав біля аеропорту Імама Хомейні відразу після зльоту. На борту знаходилося 180 пасажирів. За даними CNN, катастрофа сталася з технічних причин.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: версія теракту виключається Зеленський: МЗС готує списки пасажирів літака, який розбився в Ірані
Новини України Порошенко Петроавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся