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Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 09:32
Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Иране
Фото: место катастрофы самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

Петр Порошенко призывает власть обеспечить установление причины страшной трагедии

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родным и друзьям погибших в авиакатастрофе украинской авиакомпании МАУ в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы Петра Порошенко в социальных сетях.

"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами", - написал Порошенко.

По его мнению, для украинской власти сейчас неотложная задача - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии.

Напомним, утром 8 января украинский самолет Boeing 737, совершавший рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров. По данным CNN, катастрофа произошла по техническим причинам.

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Новости Украины Порошенко Петравиакатастрофа
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