Порошенко зустрівся із патріархом Варфоломієм

"Подякував його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України", - сказав Порошенко.

Повідомляється також, що він взяв участь в Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому храмі Святого Георгія. Літургію очолив патріарх Варфоломій.

”Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність - згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній церкві України. І це дуже тішить - бачити, як нова Церква розвивається, має поступ", - сказав патріарх.

Він також підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну.

"Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю Незалежності і України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви", - додав Варфоломій.

Очільник Західної єпархії Української Православної церкви у США Архієпископ Даниїл (Зелінський), який теж взяв участь у Літургії, привітав українців із Днем Святої Трійці.

"Під час цієї літургії об’єдналася в дійсності ціла Вселенська православна церква, вживаючи різні мови і молячись перед Престолом Всевишнього за народ України також тут, у Патріаршому соборі", - сказав Архієпископ Даниїл. Він відзначив надзвичайно важливу роль п’ятого президента в отриманні Томосу про автокефалію Православної церкви України.